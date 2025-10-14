Передача 27: Строительство газовозов - новая веха в истории корейского судостроения

Зарождение судостроительной промышленности Кореи В начале 1970-х годов покойный Чон Чжу Ён, председатель группы «Хёндэ», получил кредит в британском банке Barclays, показав купюру в 500 вон с изображением корабля-черепахи. Так одновременно началось строительство верфи и первого судна. В 1974 году Корея построила два сверхкрупных танкера водоизмещением 260 тысяч тонн и сделала первый шаг в мировое судостроение. Сосредоточившись на балкерах и нефтяных танкерах, отрасль постепенно укрепляла позиции, а к концу 1990-х годов обошла Японию и вышла на первое место в мире.





Чон Чжу Ён и купюра номиналом 500 вон, Церемония закладки верфи Hyundai в Ульсане, 1972 год ⓒ KBS

Спуск на воду танкера водоизмещением 260 тысяч тонн, 1974 год

ⓒ National Archives of Korea

Поворотный момент — вызов в области газовозов LNG В начале 1990-х годов Корея бросила вызов Японии и Европе, которые господствовали на рынке газовозов, судов с высокой добавленной стоимостью. Эти суда перевозят газ, охлаждённый до температуры 163 градуса и даже ниже, и требуют высочайших инженерных технологий. В 1994 году Корея успешно построила первый газовоз и вскоре получила первый зарубежный заказ. С этого момента мировое сообщество признало надёжность и технический уровень корейских верфей, и заказы начали поступать в больших объёмах.





Первый газовоз LNG, построенный в Корее, 1994 год

ⓒ KBS