Girls’ Generation TTS и Orange Caramel - самые успешные K-POP юниты





Дорогие друзья, в этом выпуске нашей рубрики мы поговорили о саб-юнитах K-POP, то есть маленьких группах, которые были созданы внутри уже существующих коллективов. Речь пошла о самых успешных юнитах женских групп K-POP, популярность которых не уступала, а может иногда даже превосходила основой коллектив. Это юнит группы Girls’ Generation Тхэ Ти Со (태티서, TTS) из Girls’ Generation и эксцентричный проект Orange Caramel, который берет свои истоки с герлз-группы After School.

Начали мы с TTS. В 2012 году SM Entertainment решила показать индивидуальность каждой участницы Girls’ Generation. Так появился юнит из трёх певиц — Тхэ Ён (태연), Тиффани (티파니) и Со Хён (서현). К тому времени каждый в Корее убедился, что именно эта тройка — вокальный стержнь Сонё Сидэ (소녀시대), и именно на вокале сделали акцент в этой подгруппе. Стиль Тхэ Ти Со отличался от музыки Girls’ Generation: TTS предстали в более изысканном, гламурном и вокально сложном образе. Успех первого релиза дал руководству понять, что у TTS есть большой потенциал, так что через два года Тхэ Ён, Тиффани и Со Хён вернулись с новым мини-альбомом и заглавным треком «Holler». Эта композиция стала ещё одной вехой, ведь здесь участницы уже предстали игривыми и энергичными, но все такими же гламурными! TTS стали символом того, как можно раскрыть индивидуальность участников большой группы. Хотя после ухода Тиффани и Со Хён из SM Entertainment деятельность юнита прекратилась, музыка Girls’ Generation TTS остаётся в памяти поклонников как эталон вокального женского юнита.

Поговорив о Тхэ Ти Со, мы перешли к совершенно другому по настроению проекту Orange Caramel. Этот юнит был образован в 2010 году внутри группы After School и включал трёх участниц: На На (나나), Лиззи (리지) и Рэйна (레이나). В то время как After School ассоциировались с мощными танцами, женственностью и ярким, сексуальными сценическими образами, Orange Caramel пошли в совершенно другом направлении. Они выбрали концепт, который в K-POP практически никто не использовал: все в них было преувеличенно мило, эдакая ирония и даже намеренный «абсурд». Именно поэтому их дебютная песня «Magic Girl» сразу выделилась на фоне других релизов того времени. Настоящим переворотом в карьере юнита стала песня «Shanghai Romance». В ней использовались восточные мотивы, а клип играл с образами Китая в стилизованной, ироничной форме. Это вызвало большой интерес как у корейской публики, так и за границей, который, кстати, в этом году вспыхнул с новой силой! Песня вновь стала популярной, а весь мир снимает танцевальные челленджи под голоса Orange Caramel. К 2014 году Orange Caramel стали чуть ли не популярнее самих After School, но это было лишь началом. В том году мир наконец услышал «Catallena» — трек, который окончательно превратил юнит в международный феномен. Видеоклип, где девушки предстали в образе суши, обсуждали по всему миру. К сожалению, после этого Orange Caramel постепенно завершили карьеру: новых релизов не последовало, участницы сосредоточились на сольных проектах, а в 2019 году и вовсе покинули свой продюсерский лейбл. Тем не менее Orange Caramel навсегда остались в истории K-POP как культовый проект, который подарил публике один из самых ярких и креативных образов в K-POP. То же самое можно сказать и о Тхэ Ти Со!

В этом выпуске прозвучали самые любимые хиты в исполнении двух самых успешных K-POP юнитов: «Twinkle», «Holler», «Dear Santa» и «Adrenaline» от Girls' Generation-TTS, а также «Magic Girl» (마법소녀), «Shanghai Romance» (샹하이 로맨스), «Lipstick» и «Catallena» (까탈레나) от Orange Caramel.