Полярная звезда (북극성)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-10-03


Режиссёр: Ким Хи Вон, Хо Мён Хэн
В ролях: Чон Чжи Хён, Кан Дон Вон, Джон Чо, Ли Ми Сук, Пак Хэ Чжун, Ким Хэ Сук, Ю Чжэ Мён, О Чжон Сэ
Жанр: Драма (Disney+)
Премьера: 10 сентября 2025 г.

Главными героями кинокартины стали Чон Чжи Хён, сыгравшая роль знаменитого и работоспособного посла РК в ООН Со Мун Чжу, и Кан Дон Вон, который воплотил роль элитного специального агента неизвестного происхождения Пэк Сан Хо. По просьбе мужа и одновременно самого вероятного претендента на пост президента Чан Чжун Ика Со Мун Чжу возвращается на родину, оставив статус посла РК в ООН. Но вскоре муж погибает в результате теракта ультраправой группировки, а Со Мун Чжу спасает свою жизнь благодаря спецагенту Пэк Сан Хо. А после смерти мужа появляется его любовница с ребенком, которая угрожает всему, что есть у Со Мун Чжу. Они с Пэк Сан Хо, который стал ее телохранителем, становятся союзниками в расследовании теракта, который даже ставит под угрозу хрупкий баланс на Корейском полуострове. Эти двое ведут расследование тайных и опасных заговоров, подвергая свою жизнь ежеминутной опасности. Но, как правило, в таких тайных, опасных и сложных ситуациях нельзя верить никому. 
