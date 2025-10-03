Презентация новой драмы Netflix «Всё сбудется»

ⓒ YONHAP News

Актёры Ким У Бин и Су Чжи появились на презентации новой драмы «Всё сбудется» (다 이루어질지니). Это романтическая комедия о встрече джинна, пробудившегося после тысячи лет сна, и женщины-психопатки. Однако, в отличие от обычных случаев, мероприятие прошло без участия режиссёров и сценаристки — на сцене появились только актёры. На презентации также присутствовали исполнители второстепенных ролей: Ан Ын Чжин, Но Сан Хён, Ко Гю Пиль и Ли Чжу Ён. Ранее этот проект привлёк внимание тем, что над ним работали звёздные авторы: режиссёр фильма «Экстремальная работа» (극한직업) Ли Бён Хон, собравшего более 10 миллионов зрителей, режиссёр драмы «Слава» (더 글로리) Ан Гиль Хо, а также знаменитая сценаристка Ким Ын Сук. Однако на презентации никто из них не присутствовал.