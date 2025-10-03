Выдающийся мастер кинематографа Пон Чжун Хо

ⓒ YONHAP News

KBS совместно с Корейской ассоциацией кинокритиков представили цикл «Фильмы нашего времени». Героем этой рубрики стал режиссёр Пон Чжун Хо. Он родился в 1969 году в городе Тэгу. Он всегда мечтал о карьере кинорежиссёра, поэтому, поступив на социологический факультет Университета Ёнсэ, он сам создал кино-кружок «Жёлтая дверь» (노란문), где начал воплощать свою мечту о кино. В 1994 году Пон Чжун Хо снял свой первый короткометражный фильм «Белый человек» (백색인), а затем и «Смутное» (지리멸렬), «Память в кадре» (프레임 속의 기억), постепенно вставая на путь кинематографиста. В 2000 году он дебютировал с полнометражным фильмом «Лающие собаки никогда не кусают» (플란다스의 개). Следом он выпустил серию хитов: «Воспоминания об убийстве» (살인의 추억), «Чудовище» (괴물), «Мать» (마더), «Паразиты» (기생충), став одним из ведущих режиссёров Кореи. Особенно значимым стал 2020 год: фильм «Паразиты» впервые в истории корейского кинематографа удостоился премии «Оскар» за лучший фильм среди иностранных картин, а также получил ещё три награды — за режиссуру, сценарий и лучший международный фильм.