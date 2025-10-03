Ан Хё Соп появился в вечерних новостях на канале CBS

ⓒ THE PRESENT COMPANY

Актёр Ан Хё Соп появился в вечерних новостях американской телекомпании CBS, где поделился своим видением корейской культуры. Он также рассказал об анимационном фильме «K-pop Demon Hunters», в котором сам озвучил главного героя Чин У. Актёр признался, что испытывает гордость, видя, как растёт популярность корейской культуры за рубежом. Интервью состоялось в пятницу, 26 сентября. Это первый случай, когда корейский актёр появился в вечерних новостях CBS. Изначально канал планировал пригласить Ан Хё Сопа в студию в Нью-Йорке, но из-за его плотного графика интервью прошло в формате телемоста. Ан Хё Соп отметил, что секрет успеха проекта — в честных историях персонажей и их внутреннем росте. А в ответ на вопрос о возможности съёмок продолжения он выразил надежду, что душа героя Чин У, исчезнувшая по ходу сюжета, вернётся.