В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем вам о мастере игры на цитре ачжэн Ким Ун Нане. Из-за коварной болезни он ослеп и так и не смог исполнить свою мечту – стать государственным служащим. Но судьба свела его с традиционной музыкой и ачжэном. Говорят, что его проникновенная игра на инструменте могла заставить расплакаться даже духов. Подробнее о музыканте – в нашем новом выпуске.





Выпуск 706. Музыкант Ким Ун Нан

* Песня «Порём» – О Чжон Сук, Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Пинари кут» – Ансамбль «Jangdan DNA»

* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» в версии Пак Чон Сона – Ким Ён Гиль (традиционная цитра ачжэн)

* Мелодия «Цирк» – Кан Ын Иль (скрипка хэгым)

* Песня «Чуль чуль чуль пак пак пак» – Самсан (вокал)

* Песня «Тхэпхёнга» – Ким Воль Ха, Ким Гён Бэ (вокал)

* Мелодия «Норым мачхи синави» - Ким Чжу Хон, ансамбль «Норым мачхи»