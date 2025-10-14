Шоубиз сегодня от 8 октября

Кино-премьеры Чхусока 2025 года

Дорогие друзья, в этот раз мы подготовили для вас спецвыпуск в честь праздника Чхусок. Чхусок в Корее — это не только семейные встречи и праздничный стол, но и традиция всей семьей идти в кино! И в эти дни корейский кинематограф приготовил для корейских зрителей особые премьеры. В этом выпуске вы узнаете, что можно будет увидеть на больших экранах страны!

Пожалуй, самой ожидаемой премьерой этих каникул в честь Чхусока можно назвать фильм «Босс» (보스), новую комедию режиссёра Ра Хи Чхана (라희찬). Это не просто очередная премьера, а событие, которое обещает стать главным украшением праздничного кинопроката. Сюжет звучит как настоящий вызов жанру: в мафиозной организации назревает выбор нового лидера, но вместо того, чтобы бороться за место под солнцем, герои всеми силами стараются его… избежать! Здесь каждый живёт своей мечтой, и на фоне этой абсурдной ситуации разгорается настоящая битва: кто же всё-таки останется «не боссом». Картина уже была показана на Пусанском международном кинофестивале и получила шквал восторженных отзывов. Зрители делятся впечатлениями: «давно так не смеялся», «баланс комедии и драмы идеален», «будьте осторожны, можно смеяться до слёз». Многие критики прямо заявили: «Это лучшее, что можно выбрать для праздничного просмотра».

В центре сюжета фильма «Босс» три героя и три звезды. В главной роли актер Чо У Чжин (조우진), который уже зарекомендовал себя как мастер перевоплощения в фильмах «Инсайдеры» (내부자들), «Дефолт» (국가부도의 날), «Чужие + Люди, часть 1» (외계+인 1부). К нему присоединился еще один именитый актер Чон Гён Хо (정경호), которого вы точно видели в сериалах «Мудрая жизнь в тюрьме» (슬기로운 감빵생활), « Мудрая жизнь в больнице » (슬기로운 의사생활) и многих других фильмах и сериалах. И наконец Пак Чжи Хван (박지환), звезда франшизы «Криминальный город» (범죄도시), тоже присоединился к актерскому составу. Премьеру фильма назначили точно в разгар праздничных дней: уже 3 октября картина вышла в широкий прокат. «Босса» еще до старта называли преемником летнего хита «Моя дочь-зомби» (좀비딸), который всего за месяц собрал более 5 миллионов зрителей. А сегодня всё говорит о том, что «Босс», эта новая дерзкая и непредсказуемая комедия станет настоящим хитом, которая собирает семьи в зале и дарит то, чего так не хватает: смех, драйв и лёгкость.

