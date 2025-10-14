10 октября на севере Корейского полуострова будет отмечаться большой праздник – День основания Трудовой партии Кореи. С самого начала текущего года газета «Нодон синмун» - печатный орган Трудовой партии Кореи - посвящает одну страницу призывам успешно встретить праздник. Поскольку в КНДР действует однопартийная система, вершиной любой государственной структуры является правящая партия. День основания партии – один из семи национальных праздников. В этом году отмечается 80-летие со дня создания партии, которая была основана 1 октября 1945 года. Трудовая партия Кореи обладает огромным могуществом и несёт полную ответственность за управление государством. На протяжении трёх поколений, во время правления Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чон Ына, партия играла ключевую роль в государстве, поэтому День основания партии стал таким важным днём.

Об истории и значении этого праздника мы поговорим сегодня с господином Мун Сон Муком, директором Центра проблем воссоединения Корейского института национальной стратегии.