Дата рождения: 13 марта 1985 г.

Рост: 176 см.

Вес: 49 кг.

Дебют: Отбор супер-моделей Кореи, 2002 г.





Ли Да Хи дебютировала в индустрии развлечений, приняв участие в конкурсе супермоделей в 2002 году, а в 2003 году — в качестве актрисы в драме «Тысяча лет любви» (천년지애). Актриса получила роль прокурора Со До Ён в сериале «Я слышу твой голос» (너의 목소리가 들려) после нескольких встреч с режиссёром. Эта роль принесла ей широкую популярность в 2013 году. В феврале 2018 года Ли Да Хи появилась в качестве гостя в шоу «Бегущий человек» (런닝맨). Её характерное чудаковатое обаяние и дух соперничества вызвали восторженные отклики и любовь зрителей. Особенно запомнилась сцена, где она набросилась на Ли Гван Су со словами: «Ты был очень плох. Ты такой тихий, не так ли?!» — этот момент вызвал ажиотаж вокруг её искренности и очаровательной непосредственности, а поисковые запросы с именем актрисы резко выросли в реальном времени на портале Naver. Во многих отношениях этот эпизод стал одним из самых забавных и запоминающихся выпусков шоу. Благодаря своим ярким появлениям, она позже стала постоянной участницей нового проекта «Бегущего человека» под названием «Семейный пакет» (런닝맨 패밀리 패키지). По признанию самой актрисы, её главным комплексом является высокий рост. Из-за этого у неё есть привычка инстинктивно сутулиться, когда она фотографируется с актёрами-мужчинами.