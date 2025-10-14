Передача 28: Движение за сбор золота — преодоление валютного кризиса и путь к центру мировой экономики

Валютный кризис и помощь МВФ

В конце 1997 года правительство Республики Корея договорилось с МВФ и рядом государств о международной финансовой поддержке на сумму около 55 миллиардов долларов. Страна оказалась под ударом: стремительный рост внешнего долга, цепная реакция банкротств и распространение азиатского кризиса привели к падению кредитного рейтинга. У Сеула не осталось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к МВФ. Для корейцев это стало шоком: всего два года прошло после того, как ВНД на душу населения превысил 10 тысяч долларов, и лишь год — после вступления в ОЭСР.