Передача 28: Движение за сбор золота — преодоление валютного кризиса и путь к центру мировой экономики

Валютный кризис и помощь МВФ
В конце 1997 года правительство Республики Корея договорилось с МВФ и рядом государств о международной финансовой поддержке на сумму около 55 миллиардов долларов. Страна оказалась под ударом: стремительный рост внешнего долга, цепная реакция банкротств и распространение азиатского кризиса привели к падению кредитного рейтинга. У Сеула не осталось иного выхода, кроме как обратиться за помощью к МВФ. Для корейцев это стало шоком: всего два года прошло после того, как ВНД на душу населения превысил 10 тысяч долларов, и лишь год — после вступления в ОЭСР.
Министр экономики Им Чхан Ёль объявляет о просьбе Республики Корея о финансовой помощи МВФ
ⓒ KBS
Народное единство и движение за сбор золота
Под лозунгом «Спасём страну — соберём золото!» люди несли свои кольца, цепочки и слитки. В итоге было собрано около 227 тонн золота. Эта кампания стала символом надежды и единства, показав силу гражданской солидарности в самый тяжёлый момент.
Прямая трансляция KBS «Спасём страну — соберём золото»
ⓒ KBS
Бывший президент Ким Дэ Чжун присоединяется к движению за сбор золота
ⓒ KBS
Реформы и испытания
МВФ потребовал жёсткой денежной политики, реструктуризации корпораций и либерализации рынка труда. Многие предприятия и банки обанкротились, потребление и инвестиции резко упали, а страдания людей усилились. Но эти болезненные реформы заложили основу для оздоровления экономики и её устойчивого роста.
Граждане, пострадавшие от последствий реструктуризации
ⓒ KBS
Уволенные рабочие, отправлявшиеся «на работу» в горы
ⓒ KBS
Преодоление и новый взлёт
С 1998 года экономика постепенно пошла на поправку, и 23 августа 2001 года Корея завершила программу МВФ. Страна стала одним из редких примеров успешного выхода из кризиса. Этот опыт превратился в важную веху на пути к нынешнему положению Кореи в мировой экономике.
Республика Корея досрочно погашает кредиты МВФ
ⓒ KBS