Осенние красоты Северной Кореи

С понижением температуры воздуха листья деревьев начинают менять цвет. Сначала это происходит в северной части Корейского полуострова, Осень в Северной Корее радует своей непосредственной естественностью. В любой местности видна осенняя листва. Даже по северокорейскому центральному телевидению рассказывают, что окрашенная в яркие цвета листва – это первое, что приходит на ум, когда разговор заходит об осени. В Северной Корее с её многочисленными горами и причудливыми скалами в глубоких долинах можно наслаждаться яркими осенними красками не только в популярных природных местах, но и где угодно. Например, есть деревни, расположенные в горных районах. Городские рабочие и студенты, которые приезжают в деревню помогать в сборе урожая, используют перерывы, чтобы полюбоваться осенней листвой.

А какие наиболее известные места любования осенними пейзажами есть в Северной Корее? Сегодня мы поговорим об этом с госпожой Кан Ми Чжин. Бывшая жительница Северной Кореи открыла в Сеуле консалтинговое агентство, которое предоставляет актуальную информацию об экономической жизни на Севере..