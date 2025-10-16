Шоубиз сегодня от 15 октября

4 K-POP композиции попали в список «Величайших песен XXI» Rolling Stone

Дорогие друзья, только представьте себе! Вы открываете свежий номер легендарного американского журнала Rolling Stone и натыкаетесь на громкий заголовок: «250 величайших песен XXI века». Вы конечно же ожидаете увидеть мировые хиты от Бейонсе, Тейлор Свифт и The White Stripes, но вдруг среди этих имен появляется знакомое название «Spring Day»! Да-да, та самая песня «Весенний день» или «봄날» группы BTS, песня, которая уже давно стала чем-то большим, чем просто трек. Именно поэтому журнал Rolling Stone поставил её на почетное 37-е место, назвав настоящей «классикой поп музыки XXI века». Издание объяснило свой выбор тем, что эта композиция о надежде, исцелении и памяти, родившаяся из боли утраты, в которой свое утешение находят миллионов слушателей. Большое значение имеет и то, что создана песня «Spring Day» самими участниками BTS, а именно RM и Шуга. В Rolling Stone подчеркнули, что именно эта композиция стала одним из символов единства и музыкальной силы BTS, подарив миру не просто K-POP композицию, а музыку, в которой чувствуется жизнь. И действительно, друзья, «Spring Day» до сих пор звучит в Корее повсюду, как будто вышла вчера. Это первая песня в истории корейской музыкальной платформы Melon, набравшая свыше миллиарда прослушиваний. И, что удивительно, она держится в местных чартах уже семь лет подряд, и, кажется, совсем не планирует их покидать!

BTS — не единственные звезды корейской сцены, кого отметили американские критики. В список «250 величайших песен XXI века» вошла и культовая песня «DDU-DU DDU-DU» группы BLACKPINK, заняв 142-е место. Журнал назвал её «взрывным символом волны K-POP в Америке». И ведь не поспоришь, друзья: именно с этой песней BLACKPINK стали мировым феноменом. Не осталась без внимания и классика второго поколения K-POP. На 170-м месте списка расположилась легендарная песня «Gee» группы Girls’ Generation (소녀시대). Именно с ее легкой мелодии и культовых образов участниц, одетых в узкие разноцветные джинсы, началась целая эпоха, сделавшая Girls’ Generation символом женского K-POP в Азии. А замыкает корейскую четверку восходящая звезда четвертого поколения, группа NewJeans. Ее песня «Hype Boy» заняла 206-е место. Издание отметило, что эта песня звучит современно, но при этом удивительно ностальгично, так как именно NewJean задали тренд на ретро в K-POP.

