Премьера новой драмы KBS «Мари и её странные папы» KBS1

Состоялась премьера новой драмы KBS «Мари и её странные папы» (마리와 별난 아빠들). Она привлекла внимание зрителей необычной темой, которая обычно не освещается в корейских сериалах. Главная героиня Мари была зачата с помощью искусственного оплодотворения, поэтому не знает, кто её настоящий отец. Она решает найти своего отца и в процессе поиска обретает настоящую семью. Как рассказала актёры на пресс-конференции, впервые прочитав сценарий, они подумали, что это совсем не похоже на драму для общественного телеканала. Настолько необычным показался сюжет. В сериале снимаются Ха Сын Ни в роли Мари, а также Хён У, Пак Ын Хе, Рю Чжин и Кым Бо Ра. Съёмочная группа выразила уверенность, что работа над проектом будет не только весёлой и трогательной, но и позволит зрителям насладиться игрой талантливых актёров.