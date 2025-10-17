Кан Юн Сон представляет первый в Корее фильм с использованием ИИ

ⓒ CJ ENM

Режиссёр фильма «Криминальный город» (범죄도시) Кан Юн Сон представил новый кинопроект, созданный с использованием искусственного интеллекта. Речь идёт о новом фэнтезийном боевике «Средиземье» (중간계). Это первый полнометражный фильм корейского производства, в котором используются подобные технологии. Например, сцена из фильма, где площадь Кванхвамун взрывается и появляется жнец с лицом тигра, была сгенерирована искусственным интеллектом. Фильм «Средиземье» рассказывает о конфликте между людьми, оказавшимися на границе между миром живых и миром мёртвых, и жнецами, стремящимися уничтожить людей. Хотя в Корее уже было выпущено несколько короткометражных фильмов с использованием искусственного интеллекта, этот проект стал первым официальным релизом коммерческого полнометражного фильма продолжительностью более часа. «Средиземье» особенно примечательно своим звёздным актёрским составом - Ким Ган У, Пён Ё Хан, Пан Хё Рин и Им Хён Чжун.