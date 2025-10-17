Тон Хэ из Super Junior пожертвовал 30 млн вон больным детям

ⓒ ODE Entertainment

Тон Хэ, участник группы Super Junior, пожертвовал крупную сумму детям, больным раком и редкими и неизлечимыми заболеваниями. 15 октября Корейский фонд борьбы с детской лейкемией объявил о получении пожертвования в размере 30 миллионов вон от артиста, который является послом доброй воли фонда. Это пожертвование было сделано в честь дня рождения артиста. Тон Хэ является послом доброй воли фонда с 2017 года и активно участвует в различных благотворительных проектах. Корейский фонд борьбы с детской лейкемией поблагодарил артиста за его неизменную преданность детям на протяжении последних восьми лет. Представители фонда выразили надежду, что, благодаря Тон Хэ, ещё больше граждан проявят интерес и захотят оказать поддержку больным детям. С момента основания фонда в 1991 году организация реализует различные программы поддержки детей, больных раком, и их семей, включая оплату медицинских расходов, предоставление семейных приютов и психосоциальные программы.