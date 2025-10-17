Лучше поздно, чем одному (모태솔로지만 연애는 하고 싶어)

Режиссура: Чо Ук Хён, Ким Но Ын, Вон Сын Чжэ

Ведущие: Со Ин Гук, Кан Хан На, Ли Ын Чжи и певец ‘Car, the Garden’

Жанр: Реалити-шоу (Netflix)

Премьера: 8 июля 2025 г.





Корея известна во всём мире не только своими сериалами, но и романтическими реалити-шоу. Одно из них — «Лучше поздно, чем одному», трансляция которого началась во всём мире 8 июля этого года на Netflix. В нем девушки и юноши, никогда не состоявшие в отношениях, пытаются найти свою первую любовь. Участники проекта живут вместе в течение девяти дней и учатся выражать симпатию к представителям противоположного пола. Ведущие в студии смотрят их совместную жизнь на экране телевизора, чувствуют вместе с ними радость, печаль, восхищение и разочарование, повышая таким образом интерес к программе. Данное шоу отличается от других тем, что в нём знаменитые специалисты по высокой моде, визажисты, тренеры, диетологи, логопеды дают участникам практические помощь и советы, как улучшить внешний вид и стиль, а также обрести уверенность в себе.