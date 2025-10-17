ⓒ SARAM Entertainment

Дата рождения: 21 августа 1973 г.

Дебют: коммерческий фильм «Возвращение домой» (집으로 가는 길), 2013 г.





Актриса Ким Гым Сун — хорошо известное имя в мире независимого кино. Она славится разнообразием сыгранных ролей, глубиной исполнения и сильной индивидуальностью, благодаря чему заслужила репутацию талантливой актрисы. В 2013 году она дебютировала в коммерческом кино «Возвращение домой» под творческим псевдонимом Ким Сон Чжу. Она использовала это имя ещё в нескольких проектах, но в 2014 году решила вернуться к своему настоящему имени Ким Гым Сун. С 2020 года она начала активно сниматься в телесериалах. Впервые она появилась в сериале TVN «Мудрая жизнь в больнице» (슬기로운 의사생활), затем приняла участие в известных проектах JTBC и Netflix - «Хотя я не герой» (히어로는 아닙니다만) и «Когда жизнь преподносит мандарины» (폭싹 속았수다), из-за чего привлекла ещё большее внимание зрителей. А в 2024 году Ким Гым Сун наконец сыграла главную роль в фильме «Звезда Ульсана» (울산의 별). Этот фильм повествует о трудностях рабочих и упадке промышленного города. За эту роль она получила награду «Актриса года» на Пусанском международном кинофестивале. В фильме она сыграла мать, которая после окончания университета растит двоих детей: сына, потерявшегося в мире криптовалют и укравшего семейные сбережения, и дочь, лишённую жизненных целей. Её актёрская игра в этом фильме получила высочайшие оценки не только от зрителей, но и от критиков.