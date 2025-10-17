В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» вы узнаете об артистке Хам Дон Чжон Воль, на основе жизни которой в 1990 году вышел сериал «Танцующая каягым». Судьба мастера игры на цитре каягым была непростой не только как у музыканта, но и как у женщины. Мы расскажем о её сложном творческом пути, также вы сможете услышать в её исполнении части из мелодии «Санчжо» для каягыма.





Выпуск 708. Артистка Хам Дон Чжон Воль

* Мелодия «Мияль» – Ансамбль барабанщиков Ким Док Су

* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» – Тон Сон Бон и ансамбль музыкантов

* Мелодия «Mask Dance» – Ансамбль Black String

* Части «Нычжын чачжинмори», «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» – Хам Дон Чжон Воль (цитра каягым)

* Песня «Чхувольманчжон» из пхансори «Сказание о деве Сим Чхон» – Ким Су Ён (вокал)

* Песня «Сэ тхарён» – Leenalchi (вокал)

* Песня «Открыть окно» - Чо Иль Ха (вокал)

* Песня «Среди зелёных гор» - Кан Гвон Сун (вокал)