Король трота Им Ён Ун и его тернистый путь к свету





Этот выпуск нашей рубрики мы посвятили певцу, который совершил невозможное. Однажды в стране, где все крутится вокруг K-POP айдолов, появился трот-артист, который сумел составить им конкуренцию и по популярности соревнуется с самыми любимыми звёздами. Вы конечно же поняли, что это несравненный Им Ён Ун (임영웅) — человек, которого в Корее называют «героем» не только благодаря имени, которое так и переводится, но благодаря пути, который он прошел.

Им Ён Ун родился в 1991 году в городе Пхочхон. Его детство было тяжёлым: в пять лет он потерял отца, семья жила бедно, и вместе с мамой им приходилось бороться за каждый день. Но именно тогда в нём зажглась искра, которая позже превратится в настоящий огонь. В школе он выделялся своим голосом и лидерскими качествами, а чтобы помочь семье, подрабатывал, где мог. Несмотря на трудности, мечта о сцене не оставляла его. В 2016 году он дебютировал с синглом «Hate You», но настоящий успех пришлось немного подождать.

Звёздный час для Им Ён Уна настал только через долгих 4 года, в 2020 году, когда он победил на шоу «Мистер Трот» (내일은 미스터트롯), обойдя целых 17 тысяч конкурентов на всех этапах шоу. В прямом эфире он посвятил свою победу маме и памяти отца, и эти слова тронули миллионы зрителей. С этого момента вся страна заговорила о нём. Его песни «Теперь верь только мне» (이제 나만 믿어요) и «Моя любовь словно звездный свет» (별빛 같은 나의 사랑아) стали огромными хитами. А первый альбом «IM HERO» 2022 года выпуска показал многогранность Им Ён Уна, который, не ограничиваясь тротом, попробовал и поп-поп рок, и джаз, и танцевальную музыку.

Феноменален и его фандом «Век героя»: в нём миллионы людей старшего возраста, и билеты на его концерты разлетаются быстрее, чем на шоу айдолов. В 2023 году в онлайн-очередь на концерт «IM HERO» встали 3,7 миллиона человек всего за минуту. Тогда в корейском X (бывший Twitter) даже появился тренд «Мама, прости» — покупатели шутили, что не смогли купить билеты для своих мам-поклонниц несравненного героя!

Сегодня Им Ён Ун — артист, популярнее даже самых любимых айдолов. Его песни слушают в такси, на рынках, в университетских кампусах и в кофейнях. Он буквально стал голосом всей страны. На YouTube у певца уже почти 2 миллиона подписчиков, что сделало его первым исполнителем трота, получившим «золотую кнопку» платформы. А в опросе Gallup Korea именно Им Ён Ун занял первое место среди самых любимых певцов у аудитории старше 40 лет, и при этом вошёл в четвёрку фаворитов среди молодёжи до 39 лет, оставив за собой даже BTS и BLACKPINK. Вот она, сила корейских бабушек, друзья!

По словам Сон Мин Чжон, профессора музыки в Корейском национальном педагогическом университете, успех Им Ён Уна, помимо возрождения трот-музыки в Корее, также обусловлен трогательной историей о том, как певец преодолел множество трудностей в жизни. Артист потерял отца в раннем детстве и вырос в нищете. Именно эти испытания помогли ему вложить в каждую песню настоящие эмоции, которые сегодня трогают сердца миллионов слушателей.

В этом выпуске мы также вспомнили самые яркие хиты из репертуара Им Ён Уна, артиста, ставшего настоящим голосом надежды для миллионов слушателей. Среди них «Любовь всегда сбегает» (사랑은 늘 도망가), трогательная баллада «Наш блюз» (우리들의 블루스), проникновенная «Теперь верь только мне» (이제 나만 믿어요) и зажигательный хит «Do or Die», которые показали всю многогранность таланта певца и сделали его символом новой эры в трот-музыке.



