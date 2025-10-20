Ян Хи Ын – голос корейской осени





Дорогие друзья, эта осень в Корее выдалась необычайно дождливой, и, пожалуй, нет голоса, который бы так точно передавал её настроение, как голос Ян Хи Ын (양희은), певицы, без которой невозможно говорить о молодёжной культуре Кореи 1970-х годов. Джинсы, гитара, и её песни — вот три символа той эпохи. В этом выпуске мы с головой окунулись в эту осень, вновь вернувшись к легендарным хитам Ян Хи Ын, которые сопровождал рассказ об ее творческом пути. Будущая певица родилась в 1952 году в Сеуле. Детство её было трудным: отец, военный, рано ушёл из жизни, а семья потеряла всё после пожара. Но, как это часто бывает, именно трудности закалили характер нашей героини. Уже в юности Ян Хи Ын начала петь в кафе, а в конце 60-х судьба свела её с двумя людьми, изменившими ее жизнь: с певцом Сон Чхан Сиком (송창식) и композитором Ким Мин Ги (김민기). В 1971 году свет увидел первый альбом Ян Хи Ын «Прекрасные песни Ян Хи Ын», в который вошла песня «Утренняя роса». Именно она принесла дебютантке всенародную любовь. Её автор, Ким Мин Ги, написал простую и честную песню о жизни и надежде, но слушатели услышали в ней больше: зов к свободе. Песня «Утренняя роса» (아침 이슬) стала гимном целого поколения, её пели на митингах борцы за демократию. К сожалению, именно так в 1974 году песня оказалась в числе запрещённых.

Несмотря на цензуру властей, Ян Хи Ын продолжила творить. В конце 70-х были представлены такие легендарные песни, как «Один человек» (한사람) и «Следуя тропинкой» (들길 따라서). Музыку Ян Хи Ын совмещала с радио, став популярной радиоведущей, а заодно — и голосом своей эпохи. Однако в новую декаду артистка вступила с потерями: в 1982 году у нее обнаружили рак яичника. Ян Хи Ын перенесла две операции, и эти переживания легли в основу еще одного его хита «Белая магнолия», который стал символом жизни, прошедшей через боль и очищение.

Болезнь не сломила Ян Хи Ын, и она в вернулась на сцену, выпустив ещё один шедевр, композицию «Перевал Хангерён» (한계령). В 1987 году Корея вступила в новую эпоху: в стране наконец была установлена демократия, а это значит, что все запрещённые песни, в том числе и репертуар нашей героини, были вновь разрешены для прослушивания. Критики наконец высоко оценили творчество Ян Хи Ын, именно поэтому ее альбомы вошли в список ста лучших корейских пластинок XX века.

Сегодня Ян Хи Ын носит гордое звание «королевы корейского фолка», но за этим титулом стоит гораздо больше. Это вера, мужество и огромная любовь к жизни. Певице 73 года, но ее голос каждый кореец до сих пор узнает с самой первой ноты. И никто не может поспорить с тем, что именно она научила Корею слушать песни сердцем.

В этом выпуске мы вспомнили самые любимые хиты из репертуара легендарной певицы Ян Хи Ын. Среди них «Утренняя роса» (아침 이슬), символ надежды и свободы целого поколения, трогательная баллада «О любви, об этой грусти» (사랑 그 쓸쓸함에 대하여), нежная песня «Осеннее утро» (가을 아침), вдохновляющая «Белая магнолия» (하얀 목련) и другие.