Передача 29: Межкорейские саммиты — от разделения к миру и сосуществованию!

Начало межкорейских саммитов и Совместное заявление от 15 июня С 1970-х годов Юг и Север Кореи стремились укрепить политическое доверие через встречи на высшем уровне. В июне 2000 года в Пхеньяне президент Республики Корея Ким Дэ Чжун и председатель Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир провели первый в истории межкорейский саммит, подписав Совместную декларацию от 15 июня. Этот документ стал поворотным моментом, сделав акцент не на абстрактных рассуждениях о воссоединении, а на практическом сотрудничестве и примирении. После него начались встречи разделённых семей, строительство Кэсонского промышленного комплекса, восстановление железнодорожных и автомобильных линий.





Президент Ким Дэ Чжун прибывает в международный аэропорт Сунан в Пхеньяне, 13 июня 2000 года.

Объявление о подписании Совместного заявления Юга и Севера, 14 июня 2000 года.

ⓒ KTV

Декларация от 4 октября и второй межкорейский саммит В октябре 2007 года президент Ро Му Хён пешком пересёк демаркационную линию и встретился с Ким Чен Иром на втором саммите, который вызвал широкий международный резонанс. По его итогам была принята Декларация от 4 октября, конкретизировавшая положения предыдущей декларации от 15 июня. Документ включал восемь пунктов, посвящённых укреплению взаимного уважения, прекращению враждебных отношений, продвижению декларации о завершении войны, созданию зоны мира и сотрудничества в Жёлтом море и развитию экономических связей. Однако вскоре после этого инцидент в горах Кымгансан, потопление корвета «Чхонан» и артобстрел острова Ёнпхёндо вновь охладили отношения между Югом и Севером.





Президент Но Му Хён пересекает демаркационную линию пешком, 2 октября 2007 года.

Церемония приветствия в Пхеньяне: Ким Чен Ир лично встречает президента Но Му Хёна, 2 октября 2007 года.

ⓒ KBS

Подписание межкорейской декларации в Доме приёмов «Пэкхвавон», 4 октября 2007 года.

ⓒ KBS

Саммиты 2018 года, Пханмунчжомская и Пхеньянская декларации Возрождение диалога между Югом и Севером началось с зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чон Ын провели три встречи, в ходе которых подписали Пханмунчжомскую декларацию и Пхеньянскую декларацию, подтвердив общее стремление к денуклеаризации и прочному миру на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин стал первым южнокорейским лидером, выступившим с речью перед гражданами КНДР в Пхеньяне. Однако после срыва второго саммита КНДР и США в Ханое в 2019 году межкорейские отношения вновь застопорились.





Лидеры Юга и Севера пожимают друг другу руки в Пханмунчжоме, 27 апреля 2018 года.

Подписание Пханмунчжомской декларации, 27 апреля 2018 года.

ⓒ KBS