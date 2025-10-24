КНДР на многосторонней дипломатической арене

Северная Корея проявляет всё бо́льшую активность в многосторонней дипломатии. Не так давно председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня победы в Китае. Он появился на трибуне вместе с лидерами Китая и России. В последний раз лидеры КНДР, Китая и России встречались в 1959 году. 10 октября Ким Чон Ын провёл в Пхеньяне масштабный парад по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи. На параде присутствовали вторые лица Китая и России, а также первые лица Вьетнама и Лаоса. Кроме того, в северокорейскую столицу прибыли представители Индонезии, Ирана, Мексики, Бразилии, Венесуэлы и Никарагуа, т. е. представители стран так называемого Глобального Юга. Возобновление альянса с Китаем и Россией стало возможностью для Северной Кореи укрепить свой статус ядерной державы и выйти из дипломатической изоляции. Северная Корея не только укрепляет союз с Китаем и Россией, но и восстанавливает отношения со странами АСЕАН, наращивая своё присутствие на многосторонней дипломатической арене. Путь Ким Чон Ына от изолированного государства к глобальному игроку может стать началом новой эпохи в северокорейской дипломатии.

О том, что стоит за этими переменами, мы побеседуем с директором Евразийского центра Корейского института национальной стратегии господином Ту Чжин Хо.