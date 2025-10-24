Шоубиз сегодня от 22 октября

Ким Ю Чжон (김유정) кардинально сменила образ для нового сериала

Кто мог подумать, что та самая «младшая сестрёнка нации» актриса Ким Ю Чжон (김유정) из очаровательной феи превратится в женщину с холодным взглядом, в котором читается зловещая тайна? Конечно же это все не взаправду, а для нового сериала под названием «Dear X» или «Дорогой Х», в котором Ким Ю Чжон исполнит главную роль. Она обещает стать самым смелым поворотом в её карьере. На опубликованном постере актриса и пугает, и притягивает: ее темный макияж, пронзительный взгляд и подпись: «Если моя жизнь началась в аду, не лучше ли мне самой стать монстром?» интригуют моментально. Эта история вращается вокруг актрисы Пэк А Чжин (백아진), идеальной с виду, но холодной и расчетливой внутри. За маской совершенства скрывается женщина, привыкшая менять лица и использовать людей ради выгоды. Да, в таком амплуа Ким Ю Чжон мы еще точно не видели, правда друзья? А ведь за ней мы наблюдаем с самого детства, именно тогда она дебютировала на экранах. Это было еще в 2003 году, когда она снялась в своей первой рекламе. Ангельская внешность и очевидный талант быстро сделали маленькую девочку востребованной актрисой. Так, еще будучи ребенком, она сыграла уже десятки ролей, в том числе юные версии героинь таких известных актрис, как Сон Хе Гё (송혜교) и Хан Га Ин (한가인). За свою карьеру Ким Ю Чжон участвовала в более чем 30 проектах, став актрисой, которая буквально выросла на глазах у зрителей. Её популярность взлетела после роли в исторических сериалах «Луна в объятьях солнца» 2012 года (해를 품은 달) и «Нарисованный облаком лунный свет» 2016 года (구르미 그린 달빛), где она впервые предстала в главной роли, завоевав признание критиков и сердца зрителей по всей Азии. Позже были успешные проекты «Уборка со страстью» (일단 뜨겁게 청소하라), «Алые небеса» (홍천기) и «Куриный наггетс» (닭강정), которые только укрепили её статус актрисы с безупречной актёрской техникой и редким эмоциональным диапазоном. В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 22 октября.

