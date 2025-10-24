Всё сбудется (다 이루어질지니)





Режиссёр: Ли Бён Хон, Ан Гиль Хо

В ролях: Ким У Бин, Су Чжи, Но Сан Хён, Ан Ын Чжин, Ко Гю Чжин, Ли Чжу Ён

Жанр: Драма (Netflix)

Премьера: 3 октября 2025 г.





Одна из самых ярких драм 2025 года рассказывает историю молодой девушки по имени Ки Га Ён, которая, отправившись в путешествие в Дубай, находит в пустыне лампу джинна. Сколько бы она ни пыталась избавиться от этой лампы, та снова и снова возвращается к ней. Ведь, став однажды хозяйкой джинна, нельзя просто так взять и избавиться от него, не загадав все три желания. Эта драма — не просто красивая сказка с элементами арабской эстетики, вплетённой в антураж современной Кореи. Это история о двух душах, связанных чувствами сквозь пространство и время. Она поднимает важные вопросы о природе человеческих желаний и о том, что значит оставаться человеком. Не так просто, как кажется, загадать три желания, и при этом остаться человеком. А какие три желания загадали бы вы?