Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Всё сбудется (다 이루어질지니)

#Новости шоу-бизнеса l 2025-10-24


Режиссёр: Ли Бён Хон, Ан Гиль Хо
В ролях: Ким У Бин, Су Чжи, Но Сан Хён, Ан Ын Чжин, Ко Гю Чжин, Ли Чжу Ён
Жанр: Драма (Netflix)
Премьера: 3 октября 2025 г.

Одна из самых ярких драм 2025 года рассказывает историю молодой девушки по имени Ки Га Ён, которая, отправившись в путешествие в Дубай, находит в пустыне лампу джинна. Сколько бы она ни пыталась избавиться от этой лампы, та снова и снова возвращается к ней. Ведь, став однажды хозяйкой джинна, нельзя просто так взять и избавиться от него, не загадав все три желания. Эта драма — не просто красивая сказка с элементами арабской эстетики, вплетённой в антураж современной Кореи. Это история о двух душах, связанных чувствами сквозь пространство и время. Она поднимает важные вопросы о природе человеческих желаний и о том, что значит оставаться человеком. Не так просто, как кажется, загадать три желания, и при этом остаться человеком. А какие три желания загадали бы вы?
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Всё сбудется (다 이루어질지니)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >