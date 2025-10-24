ⓒ AM Entertainment

Имя: Ким Хён Чжун

Дата рождения: 16 июля 1989 г.

Рост: 188 см.

Вес: 75 кг.

Дебют: драма KBS2 «Белое рождество» (화이트 크리스마스) , 2011 г.





Изначально Ким У Бин дебютировал как модель на показе Kim Seoryong Homme в 2008 году. Впоследствии он работал моделью на Busan Prêt-à-Porter и Seoul Fashion Week в 2009 году, а также появлялся в таких журналах как Maxim, W, Vogue Girl, Elle Girl и Maps. В 2011 году он дебютировал как актёр, сыграв роль Кан Ми Ру в драме канала KBS2 «Белое Рождество» (White Christmas). Его ярко-рыжие волосы и сильный, выразительный характер сразу очаровали зрителей. Будучи моделью, Ким У Бин обладает высоким ростом и стройной фигурой, а его харизма в сочетании с глубоким голосом производят неизгладимое впечатление. Актёр снялся во многих популярных сериалах, таких как «Школа 2013» (학교 2013), «Наследники» (상속자들), «Легкомысленно и нежно» (함부로 애틋하게), «Наш блюз» (우리들의 블루스) и других. 24 мая 2017 года во время подготовки к новому проекту, у Ким У Бина был диагностирован рак носоглотки. Он планировал пройти военную службу, но был освобождён от военной подготовки по гражданской обороне в связи с прохождением курса химиотерапии. После длительного лечения актёр вернулся 21 ноября 2019 года в качестве ведущего на 40-й церемонии вручения кинопремии Blue Dragon Film Awards. Это стало его первым публичным появлением за два с половиной года. После возвращения Ким У Бин продолжил активно работать. В марте 2020 года он был утверждён на роль в новом фильме режиссёра Чхве Дон Хуна «Чужие + Люди, часть 1» (외계+인). В мае 2023 года он сыграл свою первую главную роль в сериале Netflix «Курьер» (택배기사), а в 2025 году вновь покорил зрителей своей игрой в новой драме Netflix «Всё сбудется» (다 이루어지니). С 2015 года актёр находится в отношениях с актрисой Син Мин А, и на данный момент их роман длится уже около десяти лет.