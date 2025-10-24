Заявления Со Ю о «расовой дискриминации в самолёте» переросло в скандал

ⓒ MAGIC STRAWBERRY SOUND

Певица Со Ю, бывшая участница женской группы SISTAR, рассказала, что столкнулась с расовой дискриминацией в самолёте. Однако скандал разгорелся из-за того, что её заявление противоречит свидетельствам очевидцев, находившихся на том же рейсе. 19 октября Со Ю опубликовала в соцсетях фотографию своего посадочного талона, заявив, что подверглась дискриминации на борту авиакомпании Delta Airlines. По словам артистки, когда она обратилась к бортпроводнице, чтобы уточнить время подачи пищи, сотрудники рейса отнеслись к ней как к проблемному пассажиру и даже вызвали службу безопасности. Однако спустя несколько часов интернет-сообщества начали заполняться рассказами очевидцев — пользователей сети, которые утверждали, что летели тем же рейсом, что и Со Ю. Один из них написал, что певица была пьяна, но он не заметил воздушного маршала. Другой пользователь раскритиковал её поведение, назвав его «постыдным для корейца». Таким образом, публикация Со Ю переросла в борьбу за правду. 20 октября артистка выступила с подробным заявлением, опровергнув обвинения в том, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам певицы, в тот день она выпила небольшое количество алкоголя в зале ожидания аэропорта, но без проблем прошла посадку и находилась в ясном сознании во время полёта.