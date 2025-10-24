В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о певце Ли Сон Ю, который в годы японской оккупации, несмотря на снижение популярности корейской традиционной музыки, продолжал строго следовать канонам и сохранять оригинальное искусство исполнения музыкальных сказов пхансори.





Выпуск 709. Певец Ли Сон Ю

* Песня «Самсольги» – Ли Мун Вон (вокал)

* Песня «Чумокпап» – Чон Мин А (вокал, цитра каягым)

* Песня «Тхэпхёнга» – Сон Со Хи (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Песня «Сэ тхарён» из пхансори «Сказание о подводном дворце» – Ли Сон Ю (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о битве у Красных скал», в котором Цао Цао молится о юго-восточном ветре – Пак Пон Суль (вокал)

* Песня «Навстречу ветру» – Ким Чжу Хон, ансамбль «Норым мачхи»

* Песня «За шёлковой завесой» - Ли Дон Гю (вокал)

* Мелодия «Чхонсон чачжин ханип» - Пак Ён Хо (флейта тэгым)

* Мелодия «Преподнося таланты» - Sooin Contemporary