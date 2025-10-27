Передача 30: Чемпионат мира по футболу 2002 года: меняя парадигму корейского футбола

※ В связи с вопросами авторского права, касающимися контента чемпионата мира, фотоматериалы к этому выпуску не предоставляются.

Совместное проведение Кореи и Японии и история выдвижения заявки

Чемпионат мира по футболу 2002 года проходил в Корее и Японии с 31 мая по 30 июня. Это был первый чемпионат мира XXI века, первый, проведённый в Азии, и первый в истории совместный турнир. Он ознаменовал начало эпохи совместного проведения крупных спортивных мероприятий, став прецедентом для дальнейшего сотрудничества нескольких стран при организации последующих чемпионатов мира и Олимпийских игр.





Республика Корея воплощает мечту о полуфинале

После дебюта на чемпионате 1954 года в Швейцарии сборная Кореи неоднократно выходила в финальную стадию, но каждый раз останавливалась на групповом этапе. Перед турниром 2002 года, учитывая низкий рейтинг ФИФА, шансы хозяев на успех оценивались скептически. Однако Республика Корея превзошла все ожидания: впервые в истории вышла в 1/8 финала, затем одержала волевую победу над Италией и, в четвертьфинале против Испании, сотворила миф, пробившись в полуфинал после драматической серии пенальти.





Хиддинк и двенадцатый «воин Тэгык» — «Красные Дьяволы»

Ключевую роль в создании «мифа о полуфинале» сыграл главный тренер Гус Хиддинк. Он вселил в игроков уверенность, сформировал сильнейший состав и сумел привести команду к победам над футбольными грандами. Не меньшую роль сыграли и болельщики — «Красные Дьяволы». Их оригинальная и страстная поддержка вышла за пределы стадионов, превратившись в масштабное уличное движение, которое произвело глубокое впечатление на футбольных фанатов по всему миру.





Наследие Чемпионата мира 2002 года и будущее корейского футбола

Проведение чемпионата мира 2002 года стало мощным стимулом для развития спортивной инфраструктуры Республики Корея, включая строительство современных стадионов и тренировочных баз. Многие игроки получили возможность выступать в ведущих европейских лигах. Кроме того, турнир оказал позитивное влияние на культуру и экономику, заложив основу для того, чтобы Республика Корея уверенно заявила о себе на мировой арене.