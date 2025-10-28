Осенние баллады о несбывшейся любви





Дорогие друзья, в конце октября в Корее резко похолодало — наступила самая настоящая осень. Для такой погоды у меня, Камилы, есть отдельный плейлист, в котором все песни объединяет одна тема. Это осенние песни о несбывшейся любви. Ведь, согласитесь, друзья, осень — это всегда немножко грустно, но неизменно красиво. В этом выпуске я поделилась с вами, можно сказать, личным, эти песни я действительно переслушиваю, и они занимают в моем сердце отдельное место. И почетное первое место, конечно, у группы Чаннаби (잔나비) и их песни «Жаркая летняя ночь ушла, оставив лишь пустоту» (뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만) или просто «Лето». Это, пожалуй, первый хит коллектива, который берет за душу своей пронзительной лирикой. «О чем же я думал, когда, отдав тебе все, все еще улыбался? О чем же ты думала, когда, забрав все у меня, отвернулась?», — начинает песню вокалист Чхве Чжон Хун (최정훈). Эта песня открыла нашу рубрику.

Следующая песня, которая ассоциируется у меня с осенью, это прекрасная баллада «Мне повезло» (운이 좋았지) в исполнении певицы Квон Чжин А (권진아). В ней певица вспоминает прошлую любовь, но делает это без обиды и не просит ее вернуться. Конечно, ей больно, но в то же время ее переполняет благодарность, ведь эта любовь сделала ее взрослее и сильнее. «Мне повезло, ведь в моей жизни был человек, которого я любила больше, чем саму себя», — поет Квон Чжин А, и, что примечательно, эти прекрасные строки она написала сама. Всегда было интересно, какая же любовь случилась в ее жизни?

Следом мы познакомились с песней вокального трио Urban Zakapa (어반자카파), которая называется «Все та же любовь, все то же расставание» (똑같은 사랑 똑같은 이별). Это проникновенная баллада о повторяющемся круге любви и боли. В ней звучит вопрос: зачем мы снова и снова влюбляемся, хотя знаем, что в конце нас неизменно ждет расставание? Голоса Квон Сун Иля (권순일), Чо Хён А (조현아) и Пак Ён Ина (백용인) наполнены усталостью, но в то же время надеждой найти ту самую истинную любовь. Песня «Все та же любовь, все то же расставание» — это песня о человеческой природе, о том, что, несмотря на боль разочарования и страх нового, мы всё равно и пускаемся на поиски любови снова и снова.

В этом выпуске прозвучали и другие самые любимые осенние баллады ведущей программы Камилы: «Ты и я в одном времени» (같은 시간 속의 너) от несравненного На Оля (나얼), «Сталкер» (스토커) короля корейского инди 10CM (십센치), легкий RnB от Crush «Как поживаешь?» (어떻게 지내), а также пронзительная песня «Береги себя» (잘 지내자, 우리) от певца Zitten.