Саммит АТЭС в Кёнчжу

31 октября в городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто откроется саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Многие государства, пользуясь саммитом АТЭС, готовят различные встречи в двухстороннем формате. Как страна-председатель саммита, Республика Корея имеет возможность формировать повестку саммита и играть ключевую роль в подготовке итоговой декларации. Однако АТЭС изначально – это организация с экономической направленностью, поэтому обсуждение неэкономических вопросов носит весьма ограниченный характер. История саммита показывает, что неэкономические темы затрагивались в итоговой декларации лишь в исключительных случаях, когда события влияли на весь мировой порядок. Между тем, Республика Корея может опубликовать отдельное заявление как страна-председатель. Тем более, что именно она предпринимает наиболее активные усилия для ядерного разоружения Корейского полуострова.

Между тем, саммит АТЭС может вызвать важные перемены в мировом сообществе. О потенциальных изменениях мы поговорим сегодня с господином Хон Мином, старшим научным сотрудником Корейского института проблем воссоединения.