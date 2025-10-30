Чан На Ра, Тхэ Ён и Чон Хэ Ин получили правительственные награды

ⓒ LAELBnc, FNC Entertainment, SM Entertainment

Актриса Чан На Ра и другие звёзды индустрии развлечений получили правительственные награды за вклад в развитие финансовой сферы. 28 октября на 10-й церемонии Дня финансов Финансовый комитет РК (FSC) вручил в общей сложности 192 награды частным лицам и организациям. Среди награждённых были Чан На Ра, бывшая участница группы Girls’ Generation Тхэ Ён и актёр Чон Хэ Ин. Чан На Ра получила благодарность президента за постоянную благотворительную деятельность. С момента своего дебюта артистка пожертвовала 20 миллиардов вон на поддержку детей из неблагополучных семей. Тхэ Ён была удостоена благодарности премьер-министра за вклад в помощь малообеспеченным школьницам и заботу о бездомных животных. Чон Хэ Ин также получил благодарность премьер-министра за активное участие в волонтёрских проектах в качестве руководителя Корпуса волонтёров «Счастье и взаимопонимание» (행복공감) при Комиссии по лотереям.