Песня Сон Га Ин вошла в учебник по музыке для школ средней ступени

ⓒ GAINDAL Entertainment

Хит певицы Сон Га Ин включён в учебник музыки для средних школьников. Песня «Будь как Га Ин» (가인이어라) была недавно включена в учебник «Музыка 2» для средней школы, изданный компанией Пакъёнса. Это первый случай, когда композиция в жанре трот вошла в школьный учебник. Представитель певицы отметил, что теперь ученики смогут изучать особенности и технику исполнения песен в стиле трот на примере этой композиции. В учебнике подробно описаны такие элементы, как дрожащие и прерывистые ноты, изменение интенсивности звучания, а также варьирование мягкости голоса. Кроме того, в нём представлены задания по исполнению и интерпретации песни с использованием мелодических украшений, то есть интонационных приёмов (сэгимсэ), характерных для трота. Песня «Будь как Га Ин», вошедшая в дебютный полноформатный альбом певицы, с 2019 года остаётся одной из самых любимых публикой и считается её визитной карточкой.