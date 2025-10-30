Звёзды шоу-бизнеса РК объединяют усилия для успешного проведения АТЭС

ⓒ Big Hit Music, YONHAP News

На этой неделе внимание всего мира приковано к саммиту АТЭС в Кёнчжу. Сообщается, что корейские поп-звёзды оказывают поддержку на протяжении всего саммита, чтобы обеспечить успех этого мероприятия. Лидер BTS RM, ранее выступавший от имени молодёжи на Генеральной Ассамблее ООН, стал первым представителем K-pop индустрии, который выступил с программной речью на официальном мероприятии АТЭС. 29 октября RM зачитал 10-минутную презентацию о корейской культуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе на саммите руководителей компаний АТЭС. Кроме того, шеф-повар и телеведущий Эдвард Ли, ставший знаменитым после того, как занял второе место в развлекательной программе Netflix «Кулинарные войны классов» (흑백요리사), выступил в роли главного шеф-повара на ужине для лидеров саммита. Промо-видео АТЭС, в котором приняли участие такие звёзды как G-Dragon и режиссёр Пак Чхан Ук, также вызвало большой интерес у общественности.