Героиня нового выпуска передачи «Мелодии Кореи» - певица, танцовщица, артистка Ким Су Ак, которая считалась хранительницей искусства исполнения танца с мечами «Комму» в версии города Чинчжу провинции Кёнсан-Намдо. Вы сможете узнать не только историю появления этого необычного танца, но и послушать в исполнении самой артистки композицию в стиле «куым», когда песня исполняется без слов, но с напеванием отдельных звуков.





Выпуск 710. Артистка Ким Су Ак

* Отрывки «Пап тхарён» и «Тон тхарён» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Пак Тон Чжин (вокал), Чу Бон Син (барабан пук)

* Песня «Сон» из пхансори «Божественная комедия» – Чон Ын Хе (вокал)

* Песня «Ияхон яхон» – Ли Хи Мун (вокал), Videotapemusic

* Мелодия «Кёбан куткори» – Ким Су Ак (музыкальный напев)

* Часть «Сэсанчоси» из мелодии «Санчжо» в версии Ким Чхук Пха – Чо Сун Э (музыкальный напев), Ли Ён Хи (цитра каягым)

* Песня «Чиндо Ариран: слёзы» – Ким Ён У (вокал)

* Сольная мелодия для флейты тхунсо из народного гуляния с танцем льва в Пукчхоне – Ко Чжан Ук (флейта тхунсо), Ё Чжэ Сон (барабан пук)

* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» - Ли Сэн Ган (флейта тэгым), Ким Дык Су (барабан чангу)