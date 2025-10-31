Дата рождения: 27 июля 1991 г.

Рост: 183 см.

Вес: 72 кг.

MBTI: ESFP

Дебют: короткометражный фильм «Монма» (몽마) , 2015 г.





На третьем курсе средней школы Чу Чжон Хёк отправился в Новую Зеландию учиться в Оклендском технологическом университете. В 21 год он вернулся в Корею для прохождения военной службы. Когда Чу Чжон Хёк работал барменом, один из клиентов предложил ему сняться в рекламном ролике. После съёмок сцен погони Чу Чжон Хёк нашёл это занятие настолько увлекательным и интересным, что решил попробовать превратить его в профессию. Он начал серьёзно заниматься актёрским мастерством в возрасте 24–25 лет, снимаясь в независимых фильмах. В 2019 году он получил наивысший балл в программе «Kakao M Actors» — программе прослушивания для управляющих компаний, связанных с Kakao Entertainment, обойдя конкурентов с коэффициентом 700 к 1. В 2020 году Чу Чжон Хёк подписал контракт с BH Entertainment. Широкую популярность Чу Чжон Хёк приобрёл в июне 2022 года, сыграв роль Квон Мин У в драме «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우). Именно в этой роли артист в полной мере продемонстрировал свой актёрский талант. В 2025 году он дебютировал в японской драме, сыграв О Юн Су в короткометражке канала TBS «Медленный поезд» (슬로우 트레인). Его игра на японском языке, а также способность легко переходить с одного языка на другой, получили высокую оценку зрителей как в Корее, так и в Японии.