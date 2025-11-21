Передача 31: Эволюция киберспорта - от развлечения до глобальной индустрии

Предпосылки становления киберспорта В конце 1990-х годов, после валютного кризиса 1997 года, правительство Республики Корея сделало ставку на развитие информационно-коммуникационной отрасли как нового двигателя экономического роста, развивая инфраструктуру высокоскоростного интернета по всей стране. В этот период стремительно распространилась культура компьютерных клубов (PC방), а игра «StarCraft» приобрела взрывную популярность. Сначала это было просто увлечение, но со временем онлайн-сообщества превратили соревнование между игроками в массовое явление. На этой основе появились первые профессиональные команды, положив начало новой эпохе — эпохе киберспорта.





Переход от эпохи аркадных залов к культуре компьютерных клубов

— новая глава игровой истории Кореи.

ⓒ KBS

Начало полноценной эпохи киберспорта В начале 2000-х годов, когда IT-компании и сети компьютерных клубов начали формировать профессиональные команды, видеоигры превратились из простого развлечения в официальный соревновательный вид спорта. Именно тогда была основана Корейская ассоциация киберспорта (KeSPA), которая институционализировала систему лиг и управление игроками, а также задала мировые стандарты, организуя такие международные турниры как World Cyber Games (WCG). Появление специализированных игровых телеканалов — OnGameNet, MBC Game и других, которые начали транслировать регулярные лиги, — закрепило за Республикой Корея статус центра мировой индустрии киберспорта.





Трансляция киберспортивного матча.

ⓒ KBS

От игры «делать самому» к игре «смотреть»! Начав с финала StarCraft в сеульском Спортивном комплексе Чанчхун в 2001 году и собрав около 100 тысяч зрителей на легендарном финале в Пусане в 2004 году, известном как «Битва Кваналли», киберспорт превратился в настоящий зрелищный спорт. Звёздные игроки Им Ё Хван и Хон Чжин У приобрели огромную популярность, а вместе с командами, спонсируемыми крупными корпорациями, сформировалась уникальная фан-культура. Активное строительство специализированных арен и развитие вещательной инфраструктуры сделали возможным проведение регулярных профессиональных лиг. Этот период по праву считается золотым веком корейского киберспорта.





Финал StarLeague в Чанчхуне (2001 г.).

Игроки Им Ё Хван (справа) и Хон Чжин У (слева).

ⓒ KBS

«Битва Кванъанли» (2004 г.) — десятки тысяч зрителей наблюдают за финалом на пляже Кваналли.

ⓒ KBS

Формирование фан-культуры киберспорта.

ⓒ KBS

Глобальная экспансия и перспективы на будущее Несмотря на временный спад в конце 2000-х — начале 2010-х годов, вызванный скандалами с договорными матчами, Корея вновь вышла на лидирующие позиции благодаря мировому успеху игры «League of Legends» и возрождению интереса к нему. Сегодня корейский киберспорт сохраняет высокую конкурентоспособность на мировой арене — в сфере лиг, трансляций, контента и образования. Ожидается, что в будущем этот рынок будет продолжать устойчиво расти и открывать новые горизонты.



