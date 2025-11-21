Мы часто говорим «культура и искусство», а вот в Северной Корее чаще говорят «литература и искусство», то есть литература занимает более первичное положение по сравнению с другими видами искусства. Например, для создания телевизионного спектакля необходима литература для кино, как говорят в КНДР. С помощью литературы появляется сюжет, который с помощью художественных средств приобретает иную форму.

В Северной Корее популярны реалистические произведения, в которых читатель может попасть на место действия событий. Иногда авторы даже специально отправляются в какое-то место, чтобы пожить там несколько лет и узнать все детали. Есть профессиональные писатели, для которых литература – основная профессия, а есть писатели, которые долгое время работали в определённой сфере и теперь пишут литературные произведения.

О том, что представляет собой северокорейская литература, мы поговорим с профессором Чон Ён Соном из Исследовательского центра по вопросам мирного воссоединения Кореи при Университете Конгук.