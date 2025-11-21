Новый релиз подающих надежды Hearts2Hearts





Подающая большие надежды новая герлз-группа Hearts2Hearts вернулась на сцену в октябре, представив первый сингл альбом «FOCUS». Напомню, что эти девушки впервые предстали на сцене 24 февраля этого года, и с тех пор разговоры о них никак не утихают. Причина проста: Hearts2Hearts было суждено стать успешными, ведь продвигает их крупнейшее агентство SM Entertainment. Дебют восьми новых очаровательных подопечных SM весь мир ждал затаив дыхание, ведь это была первая за 4 года новая герлз-группа, и концепт ее обещал быть полной противоположностью aespa. Так и вышло: Hearts2Hearts продвигали как «современную версию Girls’ Generation». Сегодня, кажется, Hearts2Hearts повторяют не только атмосферу своих старших коллег, но и их творческий путь. Как мы помним, Сонё Сидэ (소녀시대) тоже не стали звездами в одночасье. Вот и первые два релиза Hearts2Hearts «The Chase» и «STYLE» не стали огромной сенсацией, но тем не менее продемонстрировали большой потенциал. Зато с релизом «FOCUS» стало понятно, что девочки наконец нашли свой собственный цвет! Их фирменный стиль легкий, мечтательный и при этом уверенный. Их музыка — это воплощение юности, ярких эмоции, она звучит современно, но всегда с ноткой стильного ретро. Hearts2Hearts не стремятся сразить всех громкими битами, а цепляют светлой атмосферой и искренностью, говоря со слушателями по-настоящему, «от сердца к сердцу».

Главная мысль заглавной песни альбома «FOCUS», которая открыла нашу рубрику, заключена в повторяющейся строчке «I cannot FOCUS on anything but you, baby», «Я не могу сфокусироваться ни на чем, кроме тебя, милый». Ах, эта первая любовь! Послушав ее, мы перешли к следующей песне релиза, которая называется «Apple Pie» или «Яблочный пирог». Участницы Hearts2Hearts Стелла (스텔라) и Е Он (예온) рассказали, что этот уютный трек напоминает им о вечеринках в пижаме, где ты с подружками длишься самым сокровенным секретом, прямо как яблочным пирогом, который ты испекла для них.

Про следующую песню из нового альбома Hearts2Hearts «Pretty Please» участницы Кармен (카르멘) и Ли Ан (이안) рассказали так: «Когда мы впервые ее услышали, все были в полном восторге. Эта песня о путешествиях и тех моментах, когда само присутствие дорогого человека рядом делает тебя счастливым. А ещё в ней есть неожиданный поворот в рэп-партии — мы очень гордимся этим моментом!».

Далее в нашем выпуске прозвучали другие новинки из нового мини-альбома Hearts2Hearts, среди которых «Blue Moon» и «Flutter», а также более ранние хиты коллектива «STYLE», «The Chase» и «Butterflies».



