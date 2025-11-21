Новая комедия «Первая поездка» (퍼스트 라이드) не сбавляет оборотов

В октябре в корейский прокат вышел фильм, после которой зрители выходят из зала со слезами… от смеха! Это я о комедии «First Ride» (퍼스트 라이드) или «Первая поездка», истории пятерых друзей, которые спустя 24 года дружбы решаются на то, что откладывали с юности — первую в жизни совместную заграничную поездку. И всё бы ничего, если бы их путешествие не превратилось в настоящий хаос! Еще бы, в компании ребят, в которой каждый по-своему «особенный», по-другому быть просто не могло! Давайте познакомимся с главными героями. Тхэ Чжон (태정) — идеальный во всём перфекционист, для которого всё должно идти по плану. То Чжин (도진) — бывший баскетболист. Травма изменила его жизнь, но не чувство юмора. Ён Мин (연민) — красавчик-диджей, мечтающий о мировой сцене, но пока играет только в собственной комнате. Кым Бок (금복) — человек, который спит с открытыми глазами и с детства живёт по церковным канонам. И, наконец, Ок Сим (옥심) — очаровательная и непредсказуемая спутница, появление которой превращает спокойное путешествие в сплошную череду катастроф. Пять характеров, одно путешествие и бесконечное количество поводов для смеха! Именно так зрители описывают фильм «First Ride». Это фильм о дружбе, о том, как с возрастом мы меняемся, но остаёмся теми же безбашенными подростками внутри. С момента премьеры 29 октября картина не покидает вершину корейского кинопроката: только за один день, 3 ноября, фильм собрал более 25 тыс зрителей, а общая аудитория к 4 ноября уже превысила 393 тыс человек. Несмотря на мощных японских конкурентов, таких как «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» и триллер «Восьмой выход», именно «First Ride» удерживает первое место и продолжает набирать обороты благодаря сарафанному радио.

В подробностях об этой и других новостях вы можете узнать, послушав запись выпуска «Шоубиз сегодня» от 5 ноября. В рубрике «Шоубиз сегодня», которая звучит в нашем эфире по средам, вы можете узнать самые горячие новости о южнокорейских кино, сериалах, музыке, а также артистах.