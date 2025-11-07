Ли Су Ман включён в Азиатский зал славы

ⓒ A20 Entertainment

Ли Су Ман, ключевой продюсер, лидер A2O Entertainment и основатель SM Entertainment, включён в Азиатский зал славы. В 2025 году, помимо Ли Су Мана, в Азиатский зал славы вошли легенда китайского баскетбола Яо Мин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Мишель Кван, Ёсики — лидер японской метал-группы X Japan, основатель сети H Mart Квон Иль Ён и доктор Ли Со Ён — первый астронавт Кореи. Азиатский зал славы — некоммерческая организация, основанная в 2004 году Фондом Роберта Чина, благотворительной организацией из Сиэтла. Каждый год она отбирает выдающихся представителей азиатского происхождения, внёсших значительный вклад в развитие своих областей. Получая награду, Ли Су Ман поблагодарил сообщество за оказанную честь — от имени всех артистов и творцов, которые верят, что сила искусства и креатива способна объединить мир. Деятельность Ли Су Мана неоднократно освещалась такими СМИ как Associated Press и LA Post, которые отмечали его ключевую роль в международном продвижении K-POP. Среди ярких достижений — покупка хита S.E.S. «Dreams Come True» напрямую у финского композитора и выход BoA на американский рынок в 2009 году.