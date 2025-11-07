Super Junior отмечает 20-летие грандиозным праздником

ⓒ SM Entertainment

Группа Super Junior отпраздновала своё 20-летие в 2025 году, подготовив масштабное мероприятие в честь этой особой годовщины. Super Junior дебютировали 6 ноября 2005 года и уже два десятилетия продолжают пользоваться неизменной любовью поклонников по всему миру. В знак благодарности фанатам группа объявила о проведении «Недели Super Junior» — глобального события, в рамках которого поклонники смогут вместе отпраздновать юбилей любимого коллектива. «Неделя Super Junior» продлится с 3 по 11 ноября. В течение этого времени группа представляет разнообразный контент для фанатов по всему миру. В Корее видеоролики Super Junior транслируются на внешних стенах Сеульской телебашни N Seoul Tower на горе Намсан, а также в крупных кинотеатрах. За рубежом празднование затронет Дубай, Бангкок, Ханой и другие мегаполисы, где группа планирует посетить знаковые достопримечательности. Кроме того, Super Junior выпустит памятный контент на специальном канале своего агентства и онлайн-платформах, включая официальный YouTube-канал группы.