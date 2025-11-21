ⓒ Prain TPC

Настоящее имя: Ким Ми Э

Дата рождения: 1 января 1981 г.

Рост: 166 см.

Дебют: фильм «Преследователь» (추격자) , 2008 г.





Актриса О Ён А дебютировала в 2008 году в фильмах «Преследователь» (추격자) и «Хороший, плохой, странный» (좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈). Однако впервые она привлекла к себе внимание в 2016 году, сыграв медсестру Юн Су А в первом эпизоде сериала tvN «Сигнал» (시그널). С тех пор актриса активно снимается как в кино, так и в сериалах. В 2017 году О Ён А появилась в сериале OCN «Голос» (보이스), где сыграла жену главного героя — руководителя следственной группы Му Чжин Хёка. В первой серии она стала жертвой безжалостного ужасающего убийцы Мо Тхэ Гу, и за эту роль получила множество положительных отзывов. В 2010 году О Ён А была удостоена награды за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Просвещение» (계몽영화) на 54-м Азиатско-Тихоокеанском кинофестивале.