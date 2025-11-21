В новом выпуске передачи «Мелодии Кореи» мы расскажем о певице Чин Чхэ Сон, которая считается пионером женского традиционного пения. Чтобы получить возможность выступить на сцене в королевском дворце, ей пришлось переодеться мужчиной, ведь тогда исполнение музыкальных сказов пхансори считалось исключительно мужским занятием. Подробнее о певице, её учителе и творческом пути вы узнаете из нового выпуска.





Выпуск 711. Певица Чин Чхэ Сон

* Песня «Компас» – Группа «Парамгот»

* Песня «Зима» из произведения «Времена года природы» – Ку Мин Чжи (вокал)

* Песня «Скитание по восьми провинциям» – Чон Ын Хе (вокал), Cadejo, Ким Е Чхан

* Песня «Торихвага» – Ким Ми Сон (вокал, цитра каягым)

* Части «Пак тхарён», «Тон тхарён» из пхансори «Сказание о Хынбо» – Ким Со Хи (вокал)

* Песня «Сказ о зайце» – Ан Сук Сон (вокал), ансамбль барабанщиков Ким Док Су

* Песня «Чанги тхарён» – Чхве Гын Сун (вокал), Государственный оркестр традиционной музыки провинции Кёнгидо

* Песня «Самсиги» - Чан Са Ик (вокал)