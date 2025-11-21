Передача 32: Вебтуны становятся глобальным культурным феноменом

Начало вебтунов
Вебтун (Webtoon) — это цифровой комикс, созданный специально для онлайн-просмотра. Его история началась в конце 1990-х годов, когда рынок традиционных комиксов в Республике Корея ослаб из-за Азиатского финансового кризиса. В этот период молодые авторы стали публиковать свои работы на личных веб-сайтах и в блогах. Такие авторы, как Кан Буль (Kang Full) и Чу Хо Мин (Joo Ho-min), которые активно работают и сегодня, публиковали свои произведения именно через эти онлайн-платформы.
Выставка работ известного корейского художника комиксов Хо Ён Мана.
ⓒ KBS
Журнал корейских комиксов 1980-х годов.
ⓒ KBS
Появление платформ комиксов
В начале 2000-х годов такие порталы как Daum и Naver открыли полноценные разделы для публикации вебтунов и участия авторов в их создании, заложив основу для дальнейшего развития этого жанра. Длинные сериализованные произведения (например, «Сунчжон манхва» Кан Буля) и формат вертикального скроллинга предоставили читателям новый опыт цифрового чтения и привлекли внимание благодаря новым художественным приёмам, отличающимся от традиционных бумажных комиксов. Появление платформ для комиксов способствовало росту рынка вебтунов, упростив распространение произведений, привлечение инвестиций и приток читателей.
Логотипы Naver Webtoon и Kakao Webtoon.
ⓒ Naver Webtoon, KAKAO WEBTOON
Художники вебтунов Чу Хо Мин (слева) и Кан Буль (справа).
ⓒ KBS
Стремительный рост в эпоху смартфонов
С повсеместным распространением смартфонов вебтуны стали доступны в любое время и в любом месте. Комментарии и общение в реальном времени усилили вовлечённость читателей и способствовали формированию фандомов.
Такие вебтуны как «Милый дом» («Sweet Home»), «Младший сын магната» («Reborn Rich») и другие, вышли за рамки комиксов, превратившись в драмы, фильмы и игры, что ещё больше усилило их влияние на мировом рынке.
Вебтуны, экранизированные в фильмы и дорамы
(слева направо: «Мисэн: Неудавшаяся жизнь», «Итэвон Класс»,
«Сыр в мышеловке»).
ⓒ tvN, JTBC
Становление ключевым элементом K-контента
Вебтун стал одним из ключевых двигателей роста корейского культурного контента. Произведения, созданные на основе вебтунов и веб-романов, такие как «Поднятие уровня в одиночку» («Solo Leveling»), получают международное признание и формируют зарубежную фан-базу благодаря адаптации в анимацию и кино. Платформы вроде Naver Webtoon и Kakao Webtoon способствуют укреплению глобальной конкурентоспособности K-контента благодаря зарубежной экспансии и собственному производству, а вебтуны прочно занимают место в самом сердце «Корейской волны» (Халлю).
«Поднятие уровня в одиночку» («Solo Leveling»).
ⓒ D&C WEBTOON BIZ