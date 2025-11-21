Музыкальные новинки октября 2025 года





В этом выпуске нашей рубрики мы окончательно попрощались с октябрем, послушав его самые важные релизы, среди которых оказалось немало новинок от фолк и инди исполнителей. Что нисколько не странно, ведь в эти осенние поэтичные и меланхоличные деньки, что стоят в Корее сейчас, хочется чего-то поспокойнее. Но все же мы открыли нашу рубрику зажигательной песней от LE SSERAFIM, чтобы с самого начала наши слушатели не загрустили! Итак, 24 октября девушки представили новый сингл под интригующим названием «SPAGETTI». Не менее интригует и то, что в записи трека принял участие некто иной как J-Hope из BTS, чья фирменная подача добавила песне особой энергии. Это дерзкий альтернативный фанк-поп, где девушки сравнивают себя со «спагетти, что застряло в зубах», чем больше пытаешься их оттуда достать, тем сильнее увлекаешься. Эту смелую метафору, кстати, вполне возможно, придумали сами Сакура (사쿠라) и Хо Юн Чжин (허윤진), которые приняли участие в написании текста к композиции.

Бойз-группа TWS вернулась на сцену в октябре, представив новый мини-альбом «play hard», который возглавила песня «OVERDRIVE». Это трек, заряженный энергией юности и первой влюбленности, когда твое сердце будто выходит из-под контроля. Вдохновением для песни послужил гитарный эффект «overdrive», символизирующий перегруз эмоций и адреналина. И действительнр, мелодия песни построена на мощных гитарных риффах, живом и динамичном басе, создающем ощущение скорости и полёта. В тексте участники TWS сравнивают чувство влюблённости с моментом, когда ты нажимаешь на газ и уже не можешь остановиться. «You make me overdrive», «Ты заводишь меня до предела», — поют TWS!

Во второй части выпуска мы перешли к тем самым спокойным осенним новинкам, сперва насладившись новой работой любимца прекрасной половины Кореи, трот-исполнителя Ли Чхан Вона (이찬원). Он вернулся на сцену с альбомом «찬란», «Сияние», где показал себя в новом свете, поработав не только в жанре трот, но и свободно играя с кантри, балладами, роком и блюзом. Заглавная песня «Сегодня почему-то» (오늘은 왠지) как раз в стиле кантри, отчего звучит легко и тепло, словно солнечный день, даря слушателям простое, но искреннее чувство счастья.

Завершила наш выпуск его еще одна осенняя фолк-баллада «Просто дети» (첫사랑은 안녕히-). Это заглавная песня нового альбома группы Чаннаби (잔나비), искренняя и немного грустная история о первой любви и взрослении. Участники признались, что, создавая эту композицию, неожиданно вспомнили себя тех лет: наивных, растерянных, но уже пытавшихся понять, что значит быть взрослым. «Я думал, что прошло достаточно времени, но пока писал текст, мое сердце всё равно сжималось», — поделился фронтмен Чхве Чжон Хун (최정훈).

Помимо этих песен в этот день в нашем эфире прозвучали: мощный танцевальный трек группы MEOVV (미야오) «BURNING UP», проникновенная баллада Роя Кима (로이킴) «Нельзя выразить иначе» (달리 표현할 수 없어요), лиричная композиция певицы Чхве Ю Ри (최유리) «Между землей и небом» (땅과 하늘 사이), а также новинка поп-дивы Хва Са (화사) «Good Goodbye».