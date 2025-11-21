Шоубиз сегодня от 12 ноября

Лиса из BLACKPINK может стать новой Рапунцель

В Голливуде всё чаще звучит имя Лисы (리사), самой яркой K-POP звезды, родом из Таиланда, участнице уже успевшей стать легендарной группы BLACKPINK. После яркого дебюта в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» она стремительно завоёвывает внимание зарубежных кинокомпаний: сначала HBO, затем Netflix, а теперь и Disney. В индустрии обсуждают, что именно Лиса может сыграть главную роль в новом ремейке мультфильма «Рапунцель», который в 2010 году собрал более 590 миллионов долларов в мировом прокате. По сообщениям издания Variety Asia и ряда корейских изданий, певица рассматривается в числе главных претенденток на роль после того, как прошла несколько этапов проб. Режиссёром проекта станет Майкл Грэйси, снявший «Величайшего шоумена», а в числе актёров уже названа Скарлетт Йоханссон, она сыграет Матушку Готель. Отмечается, что студия ищет новое лицо, способное вдохнуть жизнь в франшизу «Принцессы Диснея», и глобальная популярность Лисы может стать для проекта решающим фактором. Кроме того, артистка фигурирует в новостях о спин-оффе Netflix «Тайлер Рейк 3» с Крисом Хемсвортом.

Напомним, что Лалиса Манобан в 1997 года на северо-востоке Таиланда. Её детство прошло в тёплой, но скромной семье: мать занималась ресторанным бизнесом, а отчим-швейцарец — шеф-повар. Лиса с детства увлекалась музыкой и танцами, участвовала в школьных конкурсах, осваивала хип-хоп и тайские народные танцы. В 2010 году, когда ей было всего 13 лет, она прошла прослушивание YG Entertainment в Таиланде, став первой иностранной стажёркой компании. После этого переехала в Сеул, где в течение пяти лет изучала корейский язык, вокал и хореографию. Несмотря на языковой барьер и одиночество, Лиса неоднократно вспоминала, что именно этот период научил её дисциплине и уверенности. В августе 2016 года она дебютировала как участница BLACKPINK, женской группы, ставшей мировым феноменом.

