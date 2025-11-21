Новая культура потребления в КНДР

ⓒ KBS News

С приходом к власти Ким Чон Ына в Северной Корее происходят различные изменения. Одно из самых заметных связано с появлением в стране высотных жилых домов многофункционального типа. Жилые небоскрёбы стали появляться в центре Пхеньяна. В апреле этого года северокорейские СМИ сообщили о завершении строительства десяти тысяч квартир в рамках третьего этапа строительства жилого района «Хвасон». Проект реализуется поэтапно, и особенностью третьего этапа застройки являются различные удобства. На нижних этажах высотных домов расположены компьютерные клубы, спортивные залы, рестораны, магазины, предприятия бытового обслуживания. В самом центре района располагается элитный ресторан, в котором подают европейские деликатесы. Получается, Северная Корея, которая так стремится к национальному единению и изоляции от внешней цивилизации, всё-таки не ограничивает западную культуру потребления. Более того, на уровне руководства страны поддерживаются такие особенности западной культуры, как элитарность, модернизация, урбанизация. Новая культура потребления поддерживается северокорейскими властями.

Об изменениях в северокорейской культуре потребления мы поговорим с профессором Пак Мин Чжу из Института образования по вопросам мирного воссоединения Кореи.