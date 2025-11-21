ⓒ BH Entertainment

Дата рождения: 6 мая 2008 г.

Рост: 164 см.

Дебют: фильм «Мисс Пэк» (미쓰백) , 2018 г.





Ким Си А — молодая корейская актриса, которая в настоящее время обучается в старшей школе искусств Халлим (한림연예예술고등학교). Несмотря на юный возраст, она уже успела заявить о себе в киноиндустрии, снявшись в ряде заметных проектов. Актриса дебютировала в 2018 году в фильме «Мисс Пэк», когда ей было всего 10 лет. Тогда Ким Си А сумела пройти отбор с шансами 600 к 1 и сразу привлекла внимание зрителей своей глубокой и эмоциональной игрой. За роль в этом фильме она получила награду за лучшую женскую роль на Третьем фестивале азиатского кино в Шарм-аль-Шейхе. В последующие годы Ким Си А активно снималась в фильмах и драмах. Только в 2025 году актриса приняла участие сразу в трёх фильмах и сериале «Прогулка по тонкому льду» (은수 좋은 날). Кроме того, фильм «Летняя камера» (여름의 카메라), где Ким Си А исполнила главную роль, был выбран в качестве фильма открытия фестиваля Lee Summer Pride Cinema 2025, прошедшего в Indie Space с 11 по 13 июля. Картина рассказывает историю девушки по имени Ё Рым и её первой любви, переплетающейся с воспоминаниями о школьных годах её отца, что приводит героиню к глубоким внутренним переживаниям.