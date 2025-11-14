Канал Хан Хе Чжин на YouTube был удалён из-за взлома

ⓒ ESteem ENT

Канал модели и телеведущей Хан Хе Чжин на YouTube был удалён после взлома. YouTube-канал Хан Хе Чжин, посвящённый повседневной жизни и моде, пользовался большой популярностью и насчитывал около 860 тысяч подписчиков. Однако сейчас при попытке перейти на канал появляется сообщение о его недоступности. Утром 10 ноября на канале неожиданно началась прямая трансляция, посвящённая криптовалютному рынку и инвестициям в определённые монеты — контент, совершенно несвойственный Хан Хе Чжин. Пользователи, заметившие подозрительную активность, массово пожаловались на трансляцию, после чего YouTube удалил канал. Позднее Хан Хе Чжин объяснила, что трансляция стала результатом взлома. Она выразила сожаление о случившемся и подчеркнула, что надеется, что ни один из подписчиков не пострадал. По её словам, она уже подала официальную жалобу в YouTube с просьбой восстановить доступ к каналу.